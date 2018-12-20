Меры безопасности усилены во всех аэропортах Германии из-за шпионов

После зафиксированных попыток шпионажа проводится проверка.

Полиция Германии выпустила предупреждение для 14 крупнейших аэропортов страны об угрозе безопасности после того, как неизвестные лица, «наблюдавшие за процессами в аэропорту Штутгарта», были зафиксированы камерами наблюдения.

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«Силы безопасности во всех аэропортах приведены в состояние готовности», - рассказали газете Bild в управлении федеральной полиции в Потсдаме, передает kommersant.

Представитель федеральной полиции Штутгарта Роман Штромайер подтвердил, что после зафиксированных попыток шпионажа проводится проверка. В аэропорту Штугарта усилены меры безопасности, рейсы выполняются в штатном режиме.

Из-за замеченных над летным полем беспилотников в четверг, 20 декабря, закрыт лондонский аэропорт Гатвик. Отменено более 300 рейсов. Власти Великобритании привлекли армию к устранению последствий ЧП.