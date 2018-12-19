Включает свет и подает вещи: в США собака-поводырь получила диплом магистра вместе с хозяйкой (видео)

Пушистый друг сопровождал девушку на всех занятиях.

В американском университете Кларксона (Нью-Йорк) пес-поводырь получил диплом о высшем образовании вместе со своей хозяйкой Бриттани Хоули.

25-летняя девушка пользуется инвалидной коляской, и на все лекции в университете вместе с ней ходит золотистый ретривер. Об этом сообщает издание AP.

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Хоули получила степень магистра эрготерапии (медицинская область по ежедневному уходу за пациентами), поэтому Гриффину выдали почетный диплом с той же дисциплины.

"Я шла с ним до выпускного с первого дня. Он делал все то же, что и я", - говорит девушка.

Отмечается, что у Хоули хронические боли с рождения, поэтому она перемещается на инвалидной коляске. Пес открывает ей дверь, включает свет, подает вещи, а также помогает бороться с депрессией из-за болезни.