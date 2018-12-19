Включает свет и подает вещи: в США собака-поводырь получила диплом магистра вместе с хозяйкой (видео)
В американском университете Кларксона (Нью-Йорк) пес-поводырь получил диплом о высшем образовании вместе со своей хозяйкой Бриттани Хоули.
25-летняя девушка пользуется инвалидной коляской, и на все лекции в университете вместе с ней ходит золотистый ретривер. Об этом сообщает издание AP.
Читайте такжеМужчина в Сумах героически бросился на спасение собаки, которая провалилась под лед (видео)
Хоули получила степень магистра эрготерапии (медицинская область по ежедневному уходу за пациентами), поэтому Гриффину выдали почетный диплом с той же дисциплины.
"Я шла с ним до выпускного с первого дня. Он делал все то же, что и я", - говорит девушка.
Отмечается, что у Хоули хронические боли с рождения, поэтому она перемещается на инвалидной коляске. Пес открывает ей дверь, включает свет, подает вещи, а также помогает бороться с депрессией из-за болезни.
Brittany Hawley earned her master's degree in occupational therapy on Saturday from Clarkson University, and credits her dog Griffin for getting her to the finish line. @CatieBeckNBC has the story. pic.twitter.com/eqklOjlh3e— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) December 19, 2018