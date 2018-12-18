Премьер-министр Бельгии подал в отставку

При этом король Бельгии может приостановить решение об отставке премьера.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подал в отставку. Он подал соответствующее прошение королю Бельгии Филиппу.

Мишель объявил об отставке после распада правящей коалиции, сообщает Дождь со ссылкой на Le Soir.

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Возглавляемое им «Реформаторское движение» осталось без поддержки националистического «Нового фламандского альянса» из-за планов Мишеля от имени Бельгии поддержать пакт ООН по миграции. До этого министры, представлявшие партию «Новый фламандский альянс», ушли из правительства в знак протеста.

Представители «Нового фламандского альянса» указывали, что пакт, который многие страны подписали 10 декабря, не учитывает разницу между законными и нелегальными мигрантами.

Об отставке Мишель заявил сразу после того, как фракции фламандских и валлонских социалистов при поддержке «зеленых» внесли в парламент предложение о вотуме недоверия правительству, передает RTBF. При этом король может приостановить решение об отставке премьера.

Как сообщал УНИАН, Генеральная Ассамблея ООН во время заседания в понедельник, 17 декабря, в Нью-Йорке окончательно утвердила глобальный миграционный пакт. Во время голосования документ поддержали 181 из 193 стран-членов. США и Венгрия проголосовали против, три страны воздержались от голосования, представители других стран отсутствовали на заседании.