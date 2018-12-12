В США из-за угрозы взрыва эвакуировали офис Facebook

Про данным полиции, звонок с сообщением о бомбе поступил вечером 11 декабря.

В США один из корпусов компании Facebook был эвакуирован из-за угрозы взрыва.

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Об этом сообщает NBC. Уточняется, что речь идет об одном из зданий на территории кампуса компании в городе Менло-Парк (Калифорния). Оно расположено по адресу Джефферсон-драйв, 200.

По данным полиции, звонок с сообщением о бомбе поступил вечером 11 декабря. После этого из корпуса эвакуировали людей.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб.