Politico: Путина бесит русский рэп

Новые музыканты говорят слишком свободно, чтобы автократический Кремль с этим мирился.

Когда 25-летний рэпер Хаски узнал, что власти России отменили его концерт в Краснодаре, он вылез на крышу автомобиля на парковке неподалеку и устроил импровизированное шоу.

«Я буду творить свою музыку, самую честную музыку», - заявил он под громкие аплодисменты.

Как только он сказал эти слова, полиция повалила его на землю и арестовала. А пока музыканта сажали в полицейскую машину, люди выстроились вдоль дороги и с насмешкой пели гимн России, в котором есть слова о «свободном отечестве», пишет Politico.

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Хаски, настоящее имя которого Дмитрий Кузнецов, предстал перед судом на следующий же день по обвинению в хулиганстве. Его приговорили к 12 дням за решеткой. Видео его ареста и суда над ним стали вирусными. Издание пишет, что рэпер не единственный, кто впал в немилость власти России. Месяцами полиция срывала десятки концертов. Это происходило везде: от Сибири до Западной России. И часто при этом применялась грубая сила.

В рейдах участвовали офицеры ФСБ, которая стала правопреемницей советского КГБ, а также подразделения МВД по борьбе против экстремизма. За день до ареста Хаски в Краснодаре сотрудники антиэкстремистского подразделения заставили владельца клуба в Ростове-на-Дону остановить концерт рэпера, угрожая подбросить наркотики.

Эти инциденты может и не наиболее шокирующие примеры несправедливости в России за последние годы. Но наступление Москвы на музыку стало новым фронтом войны власти против молодежи, которая не поддерживает попытки Кремля навязать ультраконсервативную идеологию во всех сферах жизни: от искусства до секса.

На прошлой неделе начальник полиции Виталий Хельницкий предложил во время дискуссии в парламенте ввести длительные запреты для музыкантов, чье творчество "популяризирует насилие, секс и наркоманию». Для этого он предлагал отменять концерты и блокировать клипы в интернете, чтобы «защитить моральные и духовные основы нашей страны в воспитании молодежи».

«Появилось новое поколение музыкантов и художников, которые говорят свободно на разные темы. И, кажется, некоторым это не нравится и они видят в этом угрозу. Похоже, они боятся какой-то культурной революции», - сказала лидер группы Ic3peak Анастасия Креслина.

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Когда рэп впервые прозвучал в российских эфирах в 90-х годах, власть рассматривала его как экзотический, но безобидный музыкальный жанр, который сосредоточен больше на вечеринках, чем на политике. До недавнего времени некоторые рэперы даже с восторгом поддерживали Владимира Путина. В 2015 году российский исполнитель Тимати выпустил песню под названием: «Мой лучший друг – это президент Путин». Однако, популярность российского автократа начала сокращаться из-за экономических бед России. Поэтому рэперы с доступом к миллионной аудитории в интернете начали обращать внимание на острые проблемы в стране: бедность, наркоманию и мрачные реалии жизни в российской провинции.

В феврале 21-летний рэпер Face выпустил клип, в котором, как он говорит, изображена пародия на российский «слепой» патриотизм. Этой осенью музыкант представил альбом под названием «Пути неисповедимы», в котором Россия изображается как одна большая тюрьма. В одной из песен он раскритиковал Российскую Православную Церковь, которая стала верным союзником Кремля.

Хаски тоже критиковал слишком длительное правление Путина, хотя рэпер поддерживает российскую войну против Украины. Однако, такое политическое противоречие – не что-то необычное в России. Впрочем, рэперы не единственные, кого преследует российская власть. Ic3peak работает в жанре мрачной электроники. Российская власть регулярно преследует группу. Во время тура Россией музыкантов даже задерживали. Поп-группа «Френдзона» тоже, очевидно, взбесила российских чиновников, которые начали срывать концерты в разных городах. Представители власти даже не дают официальных объяснений, в чем дело. Но вероятно, что проблемы появились у группы из-за клипа, в котором целуются две девушки. А в лирике песни говорится о том, что любовь не зависит от гендера. В свою очередь, Кремль ведет агрессивную кампанию против гомосексуальных людей. В 2013 году был принят закон, который запрещает «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений».

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В России не было давления на деятелей культуры с конца 1980-х годов, когда КГБ обратил внимание на подпольную рок-сцену в СССР. Понимая, что большая сцена им не доступна, группы, такие как «Акваториум» и «Гражданская Оборона» распространяли свои песни, записанные в домашних условиях, и проводили тайные концерты в подвалах и квартирах.

Кампания Кремля против рэперов и других музыкантов, по словам советника российского правительства Сергея Маркова, нацелена послать сигнал, что с «политическим протестом» власть мириться не будет. Однако последние дни показали, что Москва обдумывает и другие сценарии. На фоне общественного порицания преследования музыкантов государственная пропаганда сделала невероятный поворот на 180 градусов. Сначала главный пропагандист России Дмитрий Киселев неожиданно вступился за рэперов. Он даже зачитал стихотворение Владимира Маяковского на подтверждение, что, мол, рэп имеет глубокие российские корни.

В правительстве подхватили этот тон. Советник Кремля и бывший министр культуры Михаил Швыдкой сказал, что рэп – это вид искусства, который «нельзя игнорировать». А председатель службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предложил вообще поощрять рэперов и музыкантов других жанров правительственными грантами. Впрочем, сами российские музыканты говорят, что реальных изменений в отношении на местах не почувствовали.

Пока не понятно, в каком направлении будет двигаться отношение российской власти к новой музыки. Однако, противоречие в сигналах, по мнению эксперта правозащитной организации «Сова» Александра Верховского, связано с тем, что в Кремле и спецслужбах по-разному хотят разобраться с россиянами, которые позволяют себе говорить неудобные вещи.