В Кремле боятся, что коррупция разрушит суверенитет России

Коррупция несет прямую угрозу безопасности и суверенитету РФ, заявил глава администрации президента РФ Владимира Путина Сергей Иванов, передает ТАСС.

"Прямую угрозу безопасности, национальному суверенитету страны несет коррупция; коррупция крадет у всех у нас, у страны, ресурсы для развития", - сказал он.

Иванов подчеркнул, что чиновники не могут позволить себе "расслабленности и безынициативности".

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"Государственным служащим всех рангов нельзя барствовать, нужно подавать личный пример безупречного поведения и скромности", - сказал Иванов. По его словам, необходимо прекратить тратить бюджетные средства на обеспечение необоснованного личного комфорта.

Глава администрации Кремля также призвал чиновников отказаться принимать подарки, чтобы избежать вопросов к ним от антикоррупционных служб.