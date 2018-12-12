Мужчина, который устроил стрельбу в Страсбурге, был осужден 27 раз

Подозреваемый ранее был известен полиции главным образом в связи с "воровством и насилием".

29-летний уроженец Страсбурга, которого подозревают в организации стрельбы рядом с рождественским ярмаркой, ранее был осужден 27 раз.

Об этом заявил прокурор Парижа Реми Хейц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По его словам, подозреваемый Шариф Ш. ранее был известен полиции главным образом в связи с "воровством и насилием".

"Его криминальное досье насчитывает 27 приговоров за правонарушения в Франции, Германии и Швейцарии", - сказал он.

Мужчина отбывал наказание в тюрьме несколько раз, там подвергся радикализации.

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Прокурор также сообщил, что подозреваемый был известен спецслужбам в связи с его радикальными настроениями и входил в список лиц, представляющих угрозу госбезопасности Франции.

Как сообщал УНИАН, в центре французского города Страсбург во вторник вечером, 11 декабря, произошла стрельба. По официальным данным, в результате нападения 3 человека погибли, 11 получили ранения. Район, где произошел инцидент, находится неподалеку от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов.

Рождественская ярмарка в Страсбурге является одним из старейших и крупнейших в Европе. Страсбург - город на востоке Франции, имеет статус «парламентской столицы Европы». Сейчас в Страсбурге находятся такие структуры, как Европейский парламент и Совет Европы, частью структуры которого является Европейский суд по правам человека.