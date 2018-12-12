цей матеріал доступний українською

Мужчина, который устроил стрельбу в Страсбурге, был осужден 27 раз

15:24, 12 декабря 2018
Мир
786 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом заявил прокурор Парижа Реми Хейц, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

По его словам, подозреваемый Шариф Ш. ранее был известен полиции главным образом в связи с "воровством и насилием".

"Его криминальное досье насчитывает 27 приговоров за правонарушения в Франции, Германии и Швейцарии", - сказал он.

Мужчина отбывал наказание в тюрьме несколько раз, там подвергся радикализации.

Читайте такжеСтрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: опубликовано фото стрелка

Прокурор также сообщил, что подозреваемый был известен спецслужбам в связи с его радикальными настроениями и входил в список лиц, представляющих угрозу госбезопасности Франции.

Как сообщал УНИАН, в центре французского города Страсбург во вторник вечером, 11 декабря, произошла стрельба. По официальным данным, в результате нападения 3 человека погибли, 11 получили ранения. Район, где произошел инцидент, находится неподалеку от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов.

Рождественская ярмарка в Страсбурге является одним из старейших и крупнейших в Европе. Страсбург - город на востоке Франции, имеет статус «парламентской столицы Европы». Сейчас в Страсбурге находятся такие структуры, как Европейский парламент и Совет Европы, частью структуры которого является Европейский суд по правам человека.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге
Теги: #стрельба#Страсбург