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Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: опубликовано фото стрелка

09:39, 12 декабря 2018
Мир
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Шеккат Шакриф, которого подозревают в убийстве трех человек на ярмарке в Страсбурге / twitter.com/DamienRieu

Фото стрелка журналисты опубликовали в Twitter. По данным полиции, во вторник утром мужчины должны были арестовать за убийство, но его не застали дома.

Также есть информация, что стрелок принадлежал к радикальным исламских группировкам.

Полиция до сих пор не задержала мужчину.

Как сообщал УНИАН, в центре французского города Страсбург во вторник вечером, 11 декабря, произошла стрельба. По официальным данным, в результате нападения 3 человека погибли, 11 получили ранения.

Район, где произошел инцидент, находится неподалеку от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов. Рождественская ярмарка в Страсбурге является одной из старейших и крупнейших в Европе.

Страсбург - город на востоке Франции, имеет статус «парламентской столицы Европы». Сейчас в Страсбурге находятся такие структуры, как Европейский парламент и Совет Европы, частью структуры которого является Европейский суд по правам человека.

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Новость в сюжете: Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге
Теги: #стрельба#Франция