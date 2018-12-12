Стрельба на рождественской ярмарке в Страсбурге: опубликовано фото стрелка

Есть информация, что стрелок принадлежал к радикальным исламским группировкам.

В сети показали фото 29-летнего Шекката Шарифа, который устроил стрельбу на рождественской ярмарке во Франции.

Фото стрелка журналисты опубликовали в Twitter. По данным полиции, во вторник утром мужчины должны были арестовать за убийство, но его не застали дома.

Также есть информация, что стрелок принадлежал к радикальным исламских группировкам.

Полиция до сих пор не задержала мужчину.

Suspect in #Strasbourg shooting was involved in radical Islamist circles in the city, according to @BFMTVhttps://t.co/FUPX1sO0AP — Marc Burleigh (@marcburleigh) December 11, 2018

Как сообщал УНИАН, в центре французского города Страсбург во вторник вечером, 11 декабря, произошла стрельба. По официальным данным, в результате нападения 3 человека погибли, 11 получили ранения.

Район, где произошел инцидент, находится неподалеку от одной из центральных площадей города, где расположена новогодняя ярмарка. Это место популярно среди туристов. Рождественская ярмарка в Страсбурге является одной из старейших и крупнейших в Европе.

Страсбург - город на востоке Франции, имеет статус «парламентской столицы Европы». Сейчас в Страсбурге находятся такие структуры, как Европейский парламент и Совет Европы, частью структуры которого является Европейский суд по правам человека.