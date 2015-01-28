Медведев утвердил антикризисный план

Об этом сообщила его пресс-секретарь Наталья Тимакова, передает Русская служба Би-Би-Си.

Как ожидается, полный текст документа будет опубликован на сайте правительства в среду. Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что антикризисный план был принят на совещании у президента Владимира Путина в понедельник.

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По словам Силуанова, план не предполагает дополнительного финансирования из бюджета.

"Все ресурсы, которые будут выделены на реализацию этого плана, будут найдены за счет антикризисного резерва, сформированного в бюджете", - заявил министр ранее.

На начало года объем антикризисного фонда составлял 193 млрд рублей, а после принятия ряда решений с использованием этих средств – около 170 млрд рублей.