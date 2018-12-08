Количество смертей в мире в результате терактов снижается третий год подряд - эксперты

В 2017 году количество жертв терактов сократилось на 27% по сравнению с 2016 годом. Тем не менее, терроризм остается серьезной угрозой миру, считают исследователи.

Количество смертей в мире в результате терактов снижается третий год подряд.

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Об этом свидетельствует ежегодный доклад Global Terrorism Index, который публикует австралийский исследовательский центр Институт экономики и мира (IEP), сообщает «Голос Америки».

По данным авторов доклада, в 2017 году количество смертей сократилось на 27% по сравнению с 2016 годом. Тем не менее, терроризм остается серьезной угрозой миру. Большинство терактов происходили в странах, где часты случаи вооруженного насилия.

На долю десяти государств – Афганистан, Ирак, Нигерия, Сомали, Сирия, Пакистан, Египет, Конго, ЦАР и Индия – пришлось 84% общемировых жертв террора.

В 2017 году «Исламское государство» совершило на 23% меньше терактов, чем в 2016. Главной причиной этого является освобождение контролируемых ИГ территорий в Ираке и Сирии, что уменьшило привлекательность этой структуры для джихадистов.