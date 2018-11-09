В Австралии жертвой ножевой атаки стал один человек (видео)

Мотивы нападавшего пока не установлены. Власти не исключают, что он мог иметь сообщников.

Один человек погиб, трое получили ранения в результате нападения неизвестного мужчины с ножом в австралийском городе Мельбурн. Полиция расценивает этот инцидент как теракт.

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Во время задержания полицейские ранили злоумышленника. Позже он скончался в больнице, передает радио Свобода.

По данным полиции, нападавший был гражданином Сомали. Перед тем, как напасть с ножом, он въехал на машине в здание торгового центра, после чего автомобиль загорелся. Полиция сообщила, что в нем были газовые баллоны.

Мотивы нападавшего пока не установлены. Власти не исключают, что он мог иметь сообщников.