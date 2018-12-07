В России сын чиновницы Совфеда покончил с собой из-за экзамена по русскому

К Денису должна была прийти учительница перед итоговым сочинением для допуска к ЕГЭ, но подросток выпрыгнул с восьмого этажа.

В России сын высокопоставленной чиновницы из Совета федерации покончил с собой, так как сильно переволновался перед сдачей Единого государственного экзамена по русскому языку.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале Mash.

Отмечается, что матерью Дениса, который свел счеты с жизнью, является Ирина Раздобарова - главный советник аппарата Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству. Более того, его дедушка был руководителем аппарата Комитета Совета федерации по делам СНГ.

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Из-за проблем со здоровьем парень не ходил в школу и учился дома. 5 декабря к Денису должна была прийти учительница русского, чтобы они написали итоговое сочинение для допуска к ЕГЭ.

«Парень переволновался. Так сильно, что выбежал из квартиры, поднялся на восьмой этаж, вышел на общий балкон и прыгнул с него вниз», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря ученик пришел с ножом в одну из школ в районе Жулебино на юго-востоке Москвы и угрожал покончить с собой.