Постпред Британии в ООН: Терактов в Волновахе и Мариуполе не было бы без поддержки России

02:34, 27 января 2015
Мир
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Представитель Великобритании в ООН Марк Лайалл Грант убежден, что обстрел Мариуполя был осуществлен боевиками при поддержке российских военных.

Reuters


Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время внеочередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Британский посол поддержал заявление заместителя генерального секретаря ООН Джеффри Фелтмана о том, что виновные в убийстве мирных граждан в Мариуполе должны предстать перед судом.

”Никто в этом Совете не может отрицать тот факт, что нападение на Мариуполь, а также обстрел автобуса возле Волновахи на прошлой неделе, что это было совершено сепаратистами, которых поддерживает Россия”, - отметил он.

Говоря об обстреле Мариуполя, Грант констатировал, что ”это нападение было бы невозможным без военной поддержки России, которая поставляет большое количество ракетных установок ”Град” сепаратистам”.

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В этой связи он заявил, что в последние недели Россия передала террористам сотни единиц тяжелого вооружения, а также отправила на Донбасс сотни военнослужащих, которые продолжают находиться на территории Украины, нарушая суверенитет и территориальную целостность государства. 

Кроме того, Грант обратил внимание на тот факт, что Россия блокирует возможность размещения наблюдателей ОБСЕ вдоль всей украинско-российской границы для наблюдения за ситуацией, что является ”свидетельством истинных намерений России”, которые противоречат достижению мирного разрешения конфликта на востоке Украине.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела террористами восточных жилых кварталов Мариуполя утром 24 января погибли 30 человек, более 100 были ранены.

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