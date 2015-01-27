Постпред Британии в ООН: Терактов в Волновахе и Мариуполе не было бы без поддержки России



Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время внеочередного заседания Совета безопасности ООН в Нью-Йорке.

Британский посол поддержал заявление заместителя генерального секретаря ООН Джеффри Фелтмана о том, что виновные в убийстве мирных граждан в Мариуполе должны предстать перед судом.

”Никто в этом Совете не может отрицать тот факт, что нападение на Мариуполь, а также обстрел автобуса возле Волновахи на прошлой неделе, что это было совершено сепаратистами, которых поддерживает Россия”, - отметил он.

Говоря об обстреле Мариуполя, Грант констатировал, что ”это нападение было бы невозможным без военной поддержки России, которая поставляет большое количество ракетных установок ”Град” сепаратистам”.

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В этой связи он заявил, что в последние недели Россия передала террористам сотни единиц тяжелого вооружения, а также отправила на Донбасс сотни военнослужащих, которые продолжают находиться на территории Украины, нарушая суверенитет и территориальную целостность государства.

Кроме того, Грант обратил внимание на тот факт, что Россия блокирует возможность размещения наблюдателей ОБСЕ вдоль всей украинско-российской границы для наблюдения за ситуацией, что является ”свидетельством истинных намерений России”, которые противоречат достижению мирного разрешения конфликта на востоке Украине.

Как сообщал УНИАН, в результате обстрела террористами восточных жилых кварталов Мариуполя утром 24 января погибли 30 человек, более 100 были ранены.