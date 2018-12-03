Во время протестов "желтых жилетов" во Франции погиб третий человек (видео)

Правоохранители задержали более 400 участников протестов.

Во время протестов «желтых жилетов» во Франции погиб третий человек.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"В департаменте Буш-дю-Рон, который располагается на юге страны, водитель фургона врезался в грузовик, который остановился перед баррикадами протестующих", - сообщили в сюжете.

Всего правоохранители задержали более 400 человек, около 130 получили травмы, среди них есть и полицейские.

В эти выходные по всей Франции протестовали более 136 тыс. людей. Президент Франции уже призвал правительство провести переговоры с демонстрантами.

Как сообщалось, участники акции протеста, которых называют «желтые жилеты», выступают против повышения налогов на топливо с 2019 года. Свои акции они проводят уже не впервые. Однако самой массовой она была накануне, 1 декабря. По словам премьер-министра, в парижской акции приняли участие около пяти тысяч человек, по всей стране, по сообщениям французских СМИ, протестовали около 75 тысяч человек.

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Протестующие соорудили баррикады посреди улиц в центре Парижа, зажигали пиротехнику, разрушали собственность и бросали камни в полицейских. В ответ полиция применила слезоточивый газ. За день было совершено около 190 поджогов, огнем повреждены шесть зданий.

Эпицентром событий стала парижская Триумфальная арка, расположенная на площади Шарля де Голля в центре города.

Во время саммита «Группы двадцати» в Аргентине Макрон подчеркнул, что всегда будет слышать оппозицию, но никогда не примет насилие.

В воскресенье, 2 декабря, акция продолжилась: в городе разбиты стекла в местных магазинах, сожжены автомобили. Более 100 человек пострадали, в том числе и правоохранители.

Макрон посетил места массовых протестов в Париже, в частности, Триумфальную арку, где демонстранты написали лозунги за его отставку. Также он встретился с владельцами магазинов, которые были повреждены во время схваток. Французский президент поблагодарил правоохранителей и заявил, что нарушители правопорядка должны предстать перед судом. При этом участники протеста «желтых жилетов» освистали Макрона.