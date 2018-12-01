Манафорту могут вынести новые обвинения

Отмечается, что о возможности новых обвинений прокуроры сообщили федеральному судье в пятницу.

Спецпрокурор Роберт Мюллер рассматривает возможность вынесения новых обвинений против экс-главы предвыборной кампании Дональда Трампа Пола Манафорта.

Об этом сообщает MSN, передает "Голос Америки".

Отмечается, что о возможности новых обвинений прокуроры сообщили федеральному судье в пятницу.

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Юрист команды обвинения, Эндрю Вейсманн, заявил, что прокуроры рассматривают возможность проведения повторного судебного слушания по тем обвинениям, по которым жюри присяжных не вынесли общего решения в течение предыдущих слушаний.

"Судья Эми Джексон указала правительству раскрыть больше деталей по обвинению в даче ложных показаний против Манафорта", - говорится в сообщении.

Кроме этого, судья назначила 5 марта предварительной датой определения наказания в деле Манафорта, которое рассматривается в суде Вашингтона, сообщает CNN.

"Даже после того, как Манафорт согласился сотрудничать со следствием, он продолжал врать", - заявили прокуроры команды Мюллера.

Подчеркивается, что 7 декабря прокуроры должны предоставить подробное объяснение своих обвинений в даче ложных показаний.

"Юристы Манафорта будут иметь время до января, чтобы ответить. Судебные слушания по этому вопросу вероятно состоятся в конце января", - пишет "Голос Америки".

Манафорт отрицает обвинения в даче ложных показаний.