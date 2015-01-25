В Эр-Рияде почтили память короля Саудовской Аравии

Мировые лидеры в субботу прибыли в Эр-Рияд, чтобы попрощаться с королем Абдаллой, умершим 22 января, сообщает Радио Свобода.

Среди лиц, которые прибыли, чтобы выразить соболезнования королевской семье, - вице-президент США Джо Байден, британский премьер Дэвид Кэмерон, президент Франции Франсуа Олланд, японский принц Нарухито.

В Эр-Рияд в субботу прибыл и президент Украины Петр Порошенко, но он был вынужден досрочно вернуться в Украину из-за обострения ситуации на востоке.

Читайте такжеКороля Саудовской Аравии похоронили в безымянной могиле - СМИКороль Абдалла умер в возрасте 90 лет после 10 лет правления. В течение нескольких недель король болел легочной инфекцией. Следующим королем Саудовской Аравии станет 79-летний сводный брат Абдаллы принц Салман.

Ожидается, что 27 января с новым королем встретится президент США Барак Обама.