Иран придерживается ядерной сделки – МАГАТЭ

Важно, чтобы Иран продолжал полностью выполнять эти обязательства, отметили в МАГАТЭ.

Иран придерживается своих обязательств по ядерным соглашением с мировыми державами.

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Это подтвердило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает радио Свобода. Об этом сказал генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано на ежеквартальном заседании руководящего совета, в который входят представители 35 государств.

«Важно, чтобы Иран продолжал полностью выполнять эти обязательства», – отметил Амано, подтвердив выводы конфиденциального сообщения, обнародованного ранее в этом месяце.

Это первое публичное официальное подтверждение, обнародованное после введения США широких санкций против Ирана, в том числе против нефтяного сектора страны, с 5 ноября.

Президент США Дональд Трамп выступал резко против ядерной сделки еще до своего избрания, а в этом году заявил, что Иран нарушает, мол, «дух» соглашения, и не показал Конгрессу, что Тегеран соблюдает его условия. Согласно законодательству США, это постепенно вернуло старые санкции, которые в США имели статус не отмененных окончательно, а лишь остановленных.

Другие участники соглашения – Великобритания, Франция, Германия, Россия и Китай, а также Евросоюз, – вместе с МАГАТЭ уже не раз заявляли, что Иран не нарушал соглашения и что они намерены сохранить его силу и после выхода из него США. Также и в Тегеране заявляли, что, пока другие участники договора придерживаются его, его условия будет выполнять и Иран.