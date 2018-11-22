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В США скончался старейший ветеран, выживший при атаке на Перл-Харбор

14:06, 22 ноября 2018
Мир
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Рэй Чавес / фото REUTERS

В США на 107 году жизни скончался Рэй Чавес, старейший из ветеранов, переживших атаку Японии на базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны

Об этом сообщила его дочь Кэтлин Чавес, передает Reuters.

По словам дочери ветерана, он умер в хосписе в городе Павей (округСан Диего, штат Калифорния). Чавес скончался во сне утром в среду, 21 ноября.

7 декабря 1941 года Чавес участвовал в отражении атаки японской авиации на базу Перл-Харбор, расположенную на Гавайских островах. Последующие девять дней после атаки он непрерывно работал над ликвидацией последствий нападения.

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«Мы опечалены тем, что старейший ветеран Перл-Харбора, Рэй Чавес, скончался в возрасте 106 лет. Для нас было большой честью принять его в Белом доме в начале этого года. Спасибо за ваше служение нашей великой нации, Рэй!», — говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

Напомним, как сообщал ранее УНИАН, в декабре 2016 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама посетили мемориал линейного корабля «Аризона» в бухте Перл-Харбор, посвященный погибшим в результате нападения японских войск на США 7 декабря 1941 года. Отмечается, что это первый случай, когда мемориал одновременно посетили лидеры США и Японии.

7 декабря 1941 года Япония напала на военные базы США на Гавайях в бухте Перл-Харбор. В результате погибли более 2 тысяч американских военнослужащих, еще 1178 получили ранения. В день атаки США объявили Японии войну, вступив тем самым во Вторую мировую.

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Теги: #Перл-Харбор