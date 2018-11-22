В США скончался старейший ветеран, выживший при атаке на Перл-Харбор

7 декабря 1941 года ветеран участвовал в отражении атаки японской авиации на базу Перл-Харбор, расположенную на Гавайских островах.

В США на 107 году жизни скончался Рэй Чавес, старейший из ветеранов, переживших атаку Японии на базу Перл-Харбор во время Второй мировой войны

Об этом сообщила его дочь Кэтлин Чавес, передает Reuters.

По словам дочери ветерана, он умер в хосписе в городе Павей (округСан Диего, штат Калифорния). Чавес скончался во сне утром в среду, 21 ноября.

7 декабря 1941 года Чавес участвовал в отражении атаки японской авиации на базу Перл-Харбор, расположенную на Гавайских островах. Последующие девять дней после атаки он непрерывно работал над ликвидацией последствий нападения.

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«Мы опечалены тем, что старейший ветеран Перл-Харбора, Рэй Чавес, скончался в возрасте 106 лет. Для нас было большой честью принять его в Белом доме в начале этого года. Спасибо за ваше служение нашей великой нации, Рэй!», — говорится в сообщении Белого дома в Twitter.

We are saddened to hear the oldest living Pearl Harbor veteran, Ray Chavez, has passed away at the age of 106. We were honored to host him at the White House earlier this year. Thank you for your service to our great Nation, Ray! pic.twitter.com/CA7Xdcxz89 — The White House (@WhiteHouse) 22 ноября 2018 г.

Напомним, как сообщал ранее УНИАН, в декабре 2016 года премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Барак Обама посетили мемориал линейного корабля «Аризона» в бухте Перл-Харбор, посвященный погибшим в результате нападения японских войск на США 7 декабря 1941 года. Отмечается, что это первый случай, когда мемориал одновременно посетили лидеры США и Японии.

7 декабря 1941 года Япония напала на военные базы США на Гавайях в бухте Перл-Харбор. В результате погибли более 2 тысяч американских военнослужащих, еще 1178 получили ранения. В день атаки США объявили Японии войну, вступив тем самым во Вторую мировую.