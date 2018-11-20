Украина проверяет обстоятельства поездки в Крым сына премьера Чехии Бабиша

Ранее Андрей Бабиш-младший заявил, что в прошлом году его насильно отправили в оккупированный Крым.

Украина проверяет информацию о поездке в аннексированный Крым сына премьер-министра Чехии Андрея Бабиш-младшего.

Об этом «Крым.Реалии» сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

«Сейчас соответствующие службы Украины изучают вопрос пребывания сына премьер-министра А. Бабиша в Крыму и проверяют информацию, опубликованную в СМИ», – сказали в пресс-службе.

Также в украинском внешнеполитическом ведомстве добавили, что Чехия поддерживает территориальную целостность Украины.

«Мы благодарны за официальную позицию Чешской Республики, которая заключается в поддержке территориальной целостности Украины и непризнании оккупации Россией части суверенной территории нашего государства – Автономной Республики Крым», – отметили в МИД.

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Ранее УНИАН сообщал, что чешские социал-демократы, которые входят в правительственную коалицию с партией ANO премьера Андрея Бабиша, рассматривают вариант замены главы правительства на фоне скандала с якобы похищением сына премьера и его вывозом в Крым из-за коррупционного расследования.

Ранее сын премьер-министра Чехии Андрей Бабиш-младший заявил, что в прошлом году его против его воли отправили в оккупированный Крым и удерживали там, чтобы "спрятать" на фоне громкого расследования возможных коррупционных деяний его отца.

Позже Бабиш опроверг обвинения своего сына, что он насильно вывез его в оккупированный Крым. Впоследствии Бабиш подтвердил, что его сын Андрей был в оккупированном Крыму, однако заявил, что его пребывание там было законным и не было похищением.