Протестующие в Париже потребовали отставки Макрона

Около тысячи протестующих попытались пробиться к Елисейскому дворцу.

Ситуация в центре Парижа остается напряженной. По данным МВД, около 1200 демонстрантов находятся на площади Согласия и в районе Елисейского дворца, пытаясь пройти кордоны полиции.

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Об этом сообщает РБК.

"Демонстранты несколько раз пытались прорваться к президентскому дворцу, однако полицейские блокировали их попытки, применив в том числе и слезоточивый газ. Ближе к 18:30 участники акции протеста начали сидячую акцию протеста на подходах к правительственному зданию, требуя при этом отставки президента Эмманюэля Макрона и обвиняя стражей правопорядка в том, что они применяют силу против мирных граждан", - говорится в сообщении.

В МВД Франции между тем сообщили, что общее число протестующих в разных районах страны достигло 244 тысяч. В результате различных инцидентов пострадали по меньшей мере 100 человек. Стычки с полицией были зафиксированы в Савойе, Бресте, Финистере. По официальной информации, 58 человек задержаны.

Глава МВД Франции Кристоф Канастер уже предупредил протестующих, что полиции поручено вмешаться в том случае, если в ближайшее время не будут разблокированы основные автомагистрали.

Как сообщал УНИАН, акции протеста во Франции начались после того, как правительство объявило о намерении поднять в следующем году налог на дизельное топливо и бензин, что приведет к росту цен. В Париже объяснили это решение борьбой за охрану окружающей среды.

За последний год цены на бензин во Франции выросли на 10–15%, передает радио RFI. Наиболее популярное в стране дизельное топливо подорожало на 24%, сейчас стоимость литра часто превышает 1,6 евро. В среднем по стране стоимость литра бензина SP-95 (примерный аналог АИ-95) и дизельного топлива составляет 1,48 евро.