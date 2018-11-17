Масштабные протесты водителей во Франции: 47 раненых

Полицейские арестовали 24 человека, еще 17 задержаны для допроса.

Во Франции 47 человек пострадали во время массовых акций против повышения цен на бензин.

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Об этом сообщает "Радио Свобода".

Так, согласно информации, среди пострадавших трое находятся в критическом состоянии. Всего в протестах принимают участие более 120 тысяч человек, по всей стране запланированы более две тысячи акций.

Участники митингов выходят на дороги в светоотражающих жилетах и перекрывают движение автомобилей.

Полицейские арестовали 24 человека, еще 17 задержаны для допроса. В полиции пояснили, что протестующих арестовывали за отказ подчиниться требованиям полиции, попытки устроить мятеж и попытки поставить на дорогах заграждения.

Протестное движение направлено против плана правительства продолжить повышение налогов на топливо в 2019 году. Участники акций заявляют, что повышение налога привело к росту цен на топливо до уровня, который не наблюдалось с начала 2000-х годов. Сейчас один литр бензина А-95 во Франции стоит около двух евро.