В Великобритании назначили нового министра по вопросам Brexit

Доминика Рабе, который 15 ноября ушел в отставку, сменил Стивен Баркли.

Новым министром Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по вопросам Brexit стал Стивен Баркли.

Читайте такжеВ Британии собрали достаточно голосов, чтобы инициировать отставку Мэй – СМИ

Об этом сообщили на официальной странице британского правительства в Twitter.

"Королева рада одобрить назначение Стивена Баркли на должность министра по выходу из Европейского союза", - говорится в сообщении.

Баркли сменил на этом посту Доминика Рабе, который 15 ноября ушел в отставку.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября представители Европейского Союза и Великобритании согласовали предварительный текст соглашения о Brexit после месяцев сложных переговоров. Окончательный выход Британии из ЕС запланирован на 29 марта 2019 года, после чего наступит переходный период, который продлится до конца 2020 года. Кроме того, Британия должна выплатить ЕС 39 млрд фунтов стерлингов.