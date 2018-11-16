Washington Post: Украина избавилась от памятников Ленину, но теперь надо установить что-то новое

На решение вопроса, что поставить вместо советских идолов, украинцам понадобится время.

Четыре ангела и дева Мария заняли место, где некогда стоял главный коммунист.

«Мы обычно напивались возле Ленина», - говорит 45-летний механик по имени Владимир.

«А теперь пьянствовать тут грех, я думаю», - говорит его подруга Юлия.

Через пять лет после прозападной революции в Украины вездесущая фигура Владимира Ленина исчезла после запрета законом. Так же, как и другие символы СССР, которые некогда заполняли украинские площади и улицы. Но теперь украинцы ищут смыслов и идентичности для пространства, высвободившегося после сноса всего, что напоминало о коммунистической империи.

Как пишет Washington Post, пьедесталы или пустые, или заменены деревянным крестом, или же от них остался обнаженный участок земли. Как и на всем постсоветском пространстве, узнаваемая фигура лидера большевиков Владимира Ленина годами оставалась в центре сотен городов и сел после падения коммунизма. А затем начались протесты в ноябре 2013 года, которые свергли пророссийское правительство в Украине, а заодно и все памятники. Принятый закон о декоммунизации запретил ряд советских исторических фигур, лозунгов и символов, которые пришлось убрать из общественных мест. Однако, в нем не сказано, чем поваленные статуи заменить.

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Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович, который стал соавтором закона о декоммунизации, а потом помог его воплотить, сказал, что все известные памятники Ленину на подконтрольной правительству Украины территории были демонтированы. Всего их было более 1300. Исключением стали памятники, установленные вблизи Чернобыля, где в 1986 году произошла ядерная катастрофа. Вятрович признал, что сотни пустых мест и пьедесталов на центральных площадях городов в его институте называют «пнями».

«Факт в том, что вопрос о том, чем заполнить эти места останется открытым для дискуссии среди украинцев на некоторые время. Наши взгляды на собственную историю еще формируются», - пояснил Вятрович.

Издание добавляет, что вопрос, перед которым предстала Украина в сфере исторической памяти, похож на те дискуссии, которые ведутся по всему миру. К примеру, в США продолжаются размышления над тем, стоит ли сохранить памятники конфедератам. Также американцев волнует вопрос, не пора ли переосмыслить суть Дня Колумба и признать дискриминацию коренного населения Америки со стороны европейских поселенцев.

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Сторонники правительства в Украине утверждают, что стране нужно очиститься от господства России и разработать собственный национальный нарратив с национальными героями. Критики же утверждают, что правительство слишком сильно заигрывает с националистическими группами, «насаждая» официальную идеологию, как это делал СССР.

«Это не осуждение пропаганды, а подмена одной пропаганды другой», - говорит активист Евгения Моляр, которая выступает против декоммунизации.