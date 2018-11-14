Палестинские группировки согласились на перемирие с Израилем

В заявлении палестинских группировок подчеркивается, что перемирие будет действовать до тех пор, "пока Израиль выполняет его условия".

Израиль и палестинские группировки исламистов, в том числе ХАМАС договорились о перемирии после обоюдных бомбардировок, которые длились более суток.

Об этом сообщил телеканал Al-Jazeera со ссылкой на представителей палестинских боевиков.

Соглашение о перемирии было достигнуто при посредничестве Египта. В заявлении палестинских группировок подчеркивается, что перемирие будет действовать до тех пор, "пока Израиль выполняет его условия".

В Израиле сообщение о перемирии официально не подтвердили. Военно-политический кабинет Израиля заявил, что издал распоряжение армии продолжать активные действия "до тех пор, пока в этом есть необходимость", передает Newsru.co.il.

При этом официальный представитель министра обороны Авигдора Либермана заявил, что не поддерживает перемирия, а в израильских городах, граничащих с сектором Газа, местные жители устроили акции протеста против соглашения о перемирии.

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В целом, в период обострения группировки ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили из сектора Газа 460 ракет и мин по территории Израиля. Более ста ракет были перехвачены системой "железный купол", большинство остальных упали в пустынной местности. В ответ израильские военные атаковали 160 целей в секторе Газа.

Напомним, 12 ноября боевики с территории Сектора Газа обстреляли ракетами южную часть Израиля. В целом, по данным израильских военных, было выпущено более 80 ракет. Израильские военные ответили ударами по 70 объектам на территории Сектора Газы и разрушили здание телеканала "Аль-Акса".

Перед этим израильские спецназовцы осуществили операцию в Секторе Газы, во время которой убили одного из главарей палестинского исламистского движения ХАМАС. Кроме того, офицер армии Израиля погиб во время перестрелки в секторе Газы. В МИНЗДРАВЕ Палестины говорят, что во время обстрела погибли по меньшей мере 6 человек, еще 7 - получили ранения.