Президент Армении отклонил приглашение Эрдогана приехать в Галлиполи

"Советую направить в Ваших призывах к миру еще и признание геноцида армян, взывая к памяти полутора миллионов невинных жертв", - говорится в ответном письме турецкому президенту, передает Би-би-си.

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Памятная церемония, на которую Реджеп Тайип Эрдоган позвал более ста мировых лидеров, пройдет в окресностях города Чанаккале на полуострове Галлиполи. Там, 25 апреля 1915 года, началась высадка военных частей Австралийско-новозеландского корпуса.