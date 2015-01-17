Президент Армении отклонил приглашение Эрдогана приехать в Галлиполи

08:58, 17 января 2015
Мир
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Президент Армении Серж Саргасян отклонил приглашение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана принять участие в мемориальных мероприятиях по поводу столетия Галлиполийского сражения.

Саргсян отказался ехать в Турцию \ УНИАН

"Советую направить в Ваших призывах к миру еще и признание геноцида армян, взывая к памяти полутора миллионов невинных жертв", - говорится в ответном письме турецкому президенту, передает Би-би-си.

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Памятная церемония, на которую Реджеп Тайип Эрдоган позвал более ста мировых лидеров, пройдет в окресностях города Чанаккале на полуострове Галлиполи. Там, 25 апреля 1915 года, началась высадка военных частей Австралийско-новозеландского корпуса.

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