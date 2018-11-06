В Сирии погибли шесть российских наемников из ЧВК "Вагнера" - СМИ

В здании, где произошел взрыв размещен 5-й корпус Сирийской правительственной армии, состоящий из добровольцев и российских "военных советников".

В Сирии в результате взрыва погибли шестеро российских наемников из частной военной компании "Вагнер".

Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на источники.

О гибели шестерых россиян, предположительно, наемников из частной военной компании сообщает и правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights, базирующаяся в Лондоне.

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Взрыв произошел 4 ноября в здании в Дейр-эз-Зоре, которое ранее занимала уголовная полиция. Всего в результате взрыва, по данным «Новой газеты» и сирийских правозащитников, погибли 11 человек.

По данным источника газеты, в здании, где произошел взрыв размещен 5-й корпус Сирийской правительственной армии, состоящий из добровольцев и российских "военных советников".

Официально власти РФ пока никак не прокомментировали сообщения о гибели российских наемников в Сирии.

Ранее сообщалось, что в результате атак боевиков "Исламского государства" в Сирии в мае погибли десятки бойцов проправительственных сил, включая по меньшей мере 9 россиян.