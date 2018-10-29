СМИ сообщили о решении Меркель уйти с поста главы партии ХДС

При этом она намерена сохранить пост канцлера.

Канцлер Германии Ангела Меркель покинет пост главы партии «Христианско-демократический союз Германии» (ХДС), которую возглавляла с 2000 года.

Читайте такжеС пивом и картошкой фри: Меркель и Макрона заметили в баре в Брюсселе (видео)

Как сообщают западные СМИ со ссылкой на источники, Меркель на заседании президиума партии заявила соратникам, что не будет участвовать в новых выборах главы ХДС, которые должны состояться в начале декабря, передает kommersant. При этом она намерена сохранить пост канцлера.

Накануне стало известно, ХДС на выборах в парламент федеральной земли Гессен набрала всего 27% голосов, это на 11,3% меньше, чем на прошлых выборах. Также сообщалось, что рейтинг партийного блока Ангелы Меркель упалдо антирекорда (опрос проводили социологи Emnid для Bild am Sonntag).