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Британец впервые в истории вплавь обогнул Великобританию (видео)

08:51, 05 ноября 2018
Мир
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Мужчина преодолел расстояние в 3317 километров за 157 дней / фото news.sky.com

По данным телеканала Sky News, Эджли находился в воде по 12 часов в день и ни разу не сошел на берег.

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Как отмечается, мужчина преодолел расстояние в 3317 километров за 157 дней.

При этом Эджли заявил, что в ходе своего заплыва стал свидетелем великолепных закатов.

Во время путешествия мужчину сопровождал катамаран, на борту которого он ночевал.

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Теги: #Британия#рекордсмен