Армению охватили протесты из-за убийства армянской семьи солдатом РФ (видео трансляция)

По предварительным данным, 7 человек доставлены в больницу, один из них – полицейский. У гражданских лиц в основном ожоги и ссадины, у полицейского – ушиб в области головы. По неуточненной информации, пятерых участников акции задержали, сообщает Epress.am.

Полиция применила против демонстрантов спецсредства, были слышны взрывы. Несколько участников акции пытались остановить отъезжающее полицейское авто.

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Демонстранты требовали, чтобы следствие по делу осуществленной 12 января бойни во втором по величине армянском городе проводили компетентные органы Армении, а не РФ.

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Еще днем жители Гюмри собрались на церемонию прощания с шестью членами армянской семьи, в убийстве которых обвиняют российского солдата.

В Ереване под посольством РФ сегодня тоже прошла акция протеста: несколько десятков участников требовали передать право на проведение расследования убийства в Гюмри правоохранительным органам Армении.

Напомним, в понедельник утром в армянском Гюмри была расстреляна из автомата семья из шести человек. В числе убитых - двухлетний ребенок. Позже сообщалось, что также пострадал грудной ребенок, он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Военнослужащий 102-ой российской военной базы Валерий Пермяков, которого подозревают в совершении убийства, был задержан российскими пограничниками при попытке пересечь армяно-турецкую границу. Позже он признался в совершении преступления. В то же время, Россия отказалась выдавать Армении своего солдата, сославшись на положения Конституции.