Объявлена победительница конкурса красоты "Мисс Земля-2018"

23-летняя девушка занимается маркетингом и свободно владеет вьетнамским и английским языками.

Титул «Мисс Земля-2018» завоевала представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен.

Об этом сообщается в Facebook конкурса. Награждение прошло в Маниле. Как пишет Rappler, 23-летняя «Мисс Земля-2018» изучает маркетинг в университете и свободно говорит на английском.

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Ранее в Киеве состоялся конкурс Miss Ukraine plus size. В нем приняли участие 26 пышных украинок.