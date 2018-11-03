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Объявлена победительница конкурса красоты "Мисс Земля-2018"

22:25, 03 ноября 2018
Мир
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Конкурс проходил в Маниле - столице Филлипин / фото facebook.com/MissEarth

Об этом сообщается в Facebook конкурса. Награждение прошло в Маниле. Как пишет Rappler, 23-летняя «Мисс Земля-2018» изучает маркетинг в университете и свободно говорит на английском.

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Ранее в Киеве состоялся конкурс Miss Ukraine plus size. В нем приняли участие 26 пышных украинок.

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Теги: #Земля#конкурс красоты