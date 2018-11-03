Объявлена победительница конкурса красоты "Мисс Земля-2018"
22:25, 03 ноября 2018Мир
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23-летняя девушка занимается маркетингом и свободно владеет вьетнамским и английским языками.
Конкурс проходил в Маниле - столице Филлипин / фото facebook.com/MissEarth
Титул «Мисс Земля-2018» завоевала представительница Вьетнама Фыонг Кхань Нгуен.
Об этом сообщается в Facebook конкурса. Награждение прошло в Маниле. Как пишет Rappler, 23-летняя «Мисс Земля-2018» изучает маркетинг в университете и свободно говорит на английском.
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