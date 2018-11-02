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В Москве задержали подростка по подозрению в изготовлении бомбы - росСМИ

18:05, 02 ноября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает ТАСС. "У него дома на улице Свободы обнаружено взрывное устройство и компоненты для его изготовления", - сказал собеседник агентства. Сейчас с 16-летним подростком проводятся следственные действия.

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Источник уточнил, что на молодого человека вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в УФСБ по Архангельской области. "При проведении оперативных мероприятий было установлено, что 17-летний подрывник из Архангельска связывался с московским подростком", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, в Архангельске 17-летний юноша совершил самоподрыв в здании ФСБ РФ. В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников ФСБ.

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Теги: #взрыв#бомба