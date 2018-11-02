В Москве задержали подростка по подозрению в изготовлении бомбы - росСМИ

Сейчас с 16-летним подростком проводятся следственные действия.

Подросток, подозреваемый в изготовлении взрывного устройства, задержан на северо-западе Москвы.

Об этом сообщает ТАСС. "У него дома на улице Свободы обнаружено взрывное устройство и компоненты для его изготовления", - сказал собеседник агентства. Сейчас с 16-летним подростком проводятся следственные действия.

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Источник уточнил, что на молодого человека вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в УФСБ по Архангельской области. "При проведении оперативных мероприятий было установлено, что 17-летний подрывник из Архангельска связывался с московским подростком", - пояснил собеседник агентства.

Как сообщалось, в Архангельске 17-летний юноша совершил самоподрыв в здании ФСБ РФ. В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников ФСБ.