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Стали известны подробности взрыва у здания ФСБ: взрывчатку пронес 17-летний террорист

12:01, 31 октября 2018
Мир
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Сегодня утром в тамбуре здания ФСБ России по Архангельской области произошел взрыв / Telegram-канал Mash

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Сегодня утром в тамбуре здания ФСБ России по Архангельской области произошел взрыв. По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство», - говорится в сообщении.

В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников ФСБ.

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Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов).

Установлена личность погибшего. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Как сообщал УНИАН, под офисом ФСБ в российском Архангельске прогремел взрыв.

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Теги: #ФСБ#взрыв