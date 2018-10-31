Стали известны подробности взрыва у здания ФСБ: взрывчатку пронес 17-летний террорист

Ранены трое сотрудников ФСБ.

В Архангельске 17-летний юноша совершил самоподрыв в здании ФСБ РФ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Сегодня утром в тамбуре здания ФСБ России по Архангельской области произошел взрыв. По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство», - говорится в сообщении.

В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников ФСБ.

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Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов).

Установлена личность погибшего. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Как сообщал УНИАН, под офисом ФСБ в российском Архангельске прогремел взрыв.