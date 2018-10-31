В Брюсселе Совет НАТО-Россия рассмотрел ситуацию в Украине

На встрече представителей 29 стран-членов Альянса и российских дипломатов также обсуждались вопросы гибридных угроз.

В Брюсселе на встрече Совета НАТО-Россия с участием постоянных представителей 29 стран-членов и российских дипломатов была рассмотрена ситуация вокруг Украины.

"Послы имели открытый обмен мнениями по нескольким темам, в том числе по ситуации в Украине и вокруг нее", - сообщается на сайте Альянса.

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Также отмечается, что на Совете НАТО-Россия обсуждались вопросы, связанные с военной деятельностью, и в частности, в контексте взаимной прозрачности и уменьшения рисков.

"НАТО и Россия предоставили информацию о главных учениях. НАТО проинформировало о текущих учениях Trident Juncture 2018, и Россия предоставила информацию об учениях "Восток-2018", - отметили в Альянсе.

Стороны обменялись мнениями относительно Афганистана и гибридных вызовов.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен отступать перед натиском России. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не заинтересовано в конфронтации, отметив при этом, что Москва готова использовать военную силу против соседей».