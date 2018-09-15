НАТО не отступит перед напором России, а Грузия станет членом Альянса - Столтенберг

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не заинтересован в конфронтации, отметив, что Москва «готова использовать военную силу против соседей».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не намерен отступать перед напором России.

Об этом Столтенберг сказал после встречи с Джоном Болтоном, советником президента США по национальной безопасности, пишет Голос Америки.

«Для нас нет противоречия в том, чтобы быть твердыми, решительными в наших подходах к России, и, в то же время, искать диалога», – заявил Столтенберг во время выступления в исследовательском центре Фонд «Наследие».

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Столтенберг подчеркнул, что НАТО не заинтересован в конфронтации, отметив, что Москва «готова использовать военную силу против соседей».

«Мы видим Россию, которая вкладывает ресурсы в многочисленные (военные) возможности, а также в разведку. Именно по этой причине союзники по НАТО увеличили расходы на оборону – впервые после окончания “холодной войны”», - сказал генсек.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что видит немного признаков того, что Россия снижает активность в этом направлении. «Мы видели, как они использовали медиа и социальные медиа, дезинформацию, пытаясь оказать влияние на политические процессы в различных европейских государствах», - отметил он.

Столтенберг также заверил, что НАТО продолжит поддерживать усилия Грузии и Украины в деле вступления в состав Альянса: «Грузия станет членом НАТО».

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступят в НАТО. "Для нас, что ж, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и... реакция будет крайне негативной", - заявил Путин.