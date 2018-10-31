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Под офисом ФСБ в российском Архангельске прогремел взрыв, есть погибший

08:24, 31 октября 2018
Мир
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В результате взрыва погиб человек / Telegram-канал Mash
 

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Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, взрывное устройство сработало между первой и второй дверью. Около металлодетектора.

На место выехали оперативники. Из здания всех эвакуировали.

Как сообщал УНИАН, ранее в центре Киева произошел "взрыв".

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Теги: #ФСБ#взрыв