Франция направит в Ирак авианосец для борьбы с "Исламским государством"

Об этом сообщает Радио Свобода.

Выступая на борту этого авианосца «Шарль де Голль» на южном побережье Франции, Олланд заявил, что корабль будет действовать в тесном сотрудничестве с международной коалицией под руководством США, которая борется против этой группировки в Ираке и Сирии.

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Франция уже участвует в действиях этой коалиции - ее авиация наносит воздушные удары по позициям исламистов. Их осуществляют 15 французских самолетов, базирующихся в Объединенных Арабских Эмиратах и Иордании. Но, как сказал Олланд, положение, сложившееся после террористических нападений исламистов в Париже на прошлой неделе, во время которых погибли 17 человек, оправдывает участие в операции также и авианосца.