Россия значительно дальше от развала, чем 20 лет назад - политолог

Политолог напоминает, что даже Чечня, которая полтора десятка лет воевала за независимость с Россией, сейчас плотно интегрирована в структуру федерации.

Несмотря на то, что с экранов телевизоров и страниц СМИ эксперты разных уровней и рангов предрекают России скорый развал, на самом деле сегодня Россия значительно дальше от развала, чем 20 лет назад, уверен известный политолог Олег Волошин.

Об этом пишет "Главред".

"Если мы внимательно посмотрим и на социологию, и на результаты выборов разных уровней, то в России нет фактически регионального раскола (отдельный вопрос по Северному Кавказу), а есть политико-социальный раскол: средний класс в крупных городах настроен оппозиционно, тогда как широкие народные массы в целом поддерживают Путина. Эта ситуация абсолютно идентична что в Калининграде, что во Владивостоке. И в самой западной точке России, и в самой восточной есть условные либералы и националисты-державники", - пишет Волошин.

Политолог напоминает, что даже Чечня, которая полтора десятка лет воевала за независимость с Россией, сейчас плотно интегрирована в структуру федерации.

"Сепаратизм в национальных автономиях возможен только в случае серьезного ослабления центральной власти в Москве. У того же Кадырова сейчас фактически личная уния с Путиным. Что будет после ухода нынешнего российского президента, сказать сложно. Но сегодня чеченскому руководству выгоднее быть в составе Российской Федерации, чем вне ее", - пишет политолог.

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Волошин напомнил, что Кадыров, кстати, принимал участие в оккупации Крыма - он смог уговорить единоверцев не оказывать сопротивление.

Проблемы России, отметил политолог, в плохой демографии и нарастающем технологическом отставании, которое усугубили западные санкции.

"Именно ограничение доступа к технологиям, а не прямое влияние на российские компании или бюджет, является наиболее неприятной для Кремля составляющей западных санкций", - отметил политолог.

"Сегодня Россия достаточно устойчива. Но в ней практически не происходит развития, в том числе и из-за особенностей политического режима. Похоже, это начинают понимать в Кремле. Потому я ожидаю в ближайшее время определенную либерализацию режима и усиление конкуренции внутри элиты. Потому что в современном мире недостаточно быть стабильным, если ты претендуешь на статус великой державы. Нужно иметь конкурентную политическую систему. Последние выборы губернаторов показали, что Кремль идет на очень аккуратные шаги в сторону усиления плюрализма в политической системе", - добавил он.