Новый номер Charlie Hebdo перепродают за сотни евро на eBay

Обычная стоимость издания — около 3 евро. На интернет-сайте eBay цена за новый номер Charlie Hebdo достигает 690 евро.

Читайте такжеНовый номер Charlie Hebdo с пророком Мухаммедом на обложке уже в продаже

Ранее сообщалось, что новый выпуск еженедельника закончился во всех точках продаж прессы. Новую партию экземпляров издания должны поставить в газетные киоски в течение дня или в четверг. Тираж еженедельника решено было увеличить до 5 миллионов в связи с огромным спросом по всей Франции, сообщает РИА Новости.

Выпуск, который уже получил название "номер выживших", создавался сотрудниками издания, которые выжили в результате нападения на редакцию в Париже. На обложке журнала изображен пророк Мухаммед. Использование этого образа долгие годы вызывало ожесточенные дискуссии и во многом послужило причиной нападения на штаб-квартиру Charlie Hebdo. Пророк предстает перед читателями грустным, облаченным в белое, в руках он держит табличку со слоганом — Je suis Charlie ("Я Шарли"). Над головой пророка — другая надпись: Tout est pardonne ("Все прощено"). Номер еженедельника переведен на несколько языков.