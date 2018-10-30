Авиакатастрофа в Индонезии: полиция направила на ДНК-экспертизу 24 мешка с останками погибших (видео)

Водолазы нашли 10 тел, а остальные 14 мешков содержат расчлененные части тела.

В ходе поисковой операции после авиакатастрофы Boeing 737 авиакомпании Lion Air в Индонезии спасатели собрали 24 мешка останков жертв.

Глава Национального поисково-спасательного агентства Индонезии Мухаммад Сяуги заявил, что водолазы нашли 10 тел, а остальные 14 мешков содержат расчлененные части тела, передает The Straits Times.

Заместитель начальника полиции Ари Доно Сукманто, выступая перед журналистами на пресс-конференции, заявил, что эксперты-криминалисты проводят серию тестов на останках тел с места крушения, но им еще предстоит установить их личности. Омечается, что среди них есть останки младенца.

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Более 130 членов семей людей, находившихся на борту Lion Air JT610, предоставили властям данные ДНК для оказания помощи в идентификации жертв.

Сообщается, что 189 человек на борту рейса JT610 включали двух младенцев, одного ребенка, двух пилотов, шесть бортпроводников и 20 сотрудников Министерства финансов, которые были в Джакарте на памятном мероприятии в прошлую субботу.

Начальник поисковой операции Бамбанг Сурье Аджи предсказывает, что погибли все 189 пассажиров самолета. Если это так, то эта катастрофа станет самой смертоносной аварией самолета со времени крушения рейса авиакомпании Garuda GA152, который унес 234 жизни в 1997 году.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Индонезии разбился пассажирский лайнер Boeing 737 авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты в Панкалпинанг. По словам гендиректора Lion Air Group Эдварда Сираита, у этого самолета были технические неполадки, которые проявились во время предыдущего перелета с острова Бали в Джакарту. По данным индонезийского управления гражданской авиации, вскоре после взлета пилоты выходили на контакт с диспетчером с запросом вернуться в аэропорт.

По данным МИД Украины, украинцев нет среди пассажиров и членов экипажа разбившегося самолета.