Washington Post: Подозреваемый в рассылке бомб в США оказался сторонником Кремля

Арестованный мужчина жил в русском квартале, писал о «братьях россиянах» и распространял ссылки на российскую пропаганду.

Страница в Facebook подозреваемого в рассылке бомб заметным политикам и актерам в США изобилует не только сообщениями о футболе, женщинах и Америке, но и ссылками на пропаганду Кремля. В частности, на его странице много ссылок на материалы о гражданской войне в Сирии с российскими взглядами.

Об этом пишет Washington Post, напоминая, что 56-летний Цезарь Сайок был активным сторонником американского президента Дональда Трампа. Его арестовали во Флориде в пятницу по обвинениям в федеральных преступлениях. Однако, как свидетельствует его страничка в Facebook с 2015 года, Сайок неоднократно писал о «русских братьях». Пока точно не понятно, почему он так называл россиян и как дошел до того, чтобы распространять российскую пропаганду, которая оправдывает агрессивные действия Кремля в Сирии.

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Социальная сеть удалила страницу американца из публичного доступа после распространения новостей о его аресте. Однако, Washington post удалось получить доступ к сотням сообщений вероятного «почтового террориста» от эксперта Колумбийского университета Джонатана Олбрайта, который занимается исследованием социальных сетей. Он скачал сообщения Сайока до того, как Facebook удалил его страницу.

В одном из сообщений за 2016 год Сайок писал о «моих братьях из России и родственниках Путина, которые сегодня к нам приехали» в Hard Rock Cafe во Флориде. С 2015 года подозреваемый меньшей мере пять раз писал о «братьях россиянах» рядом с фото, на которых он улыбался рядом с какими-то людьми. Сообщение на его странице в Facebook написаны плохо и их трудно понять. Однако, текст в них часто повторяется. До ареста Сайок жил в районе Майами с большим русским населением. Поэтому вероятно, что русские, о которых он писал, были просто его друзьями и соседями с американским гражданством.

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Также Сайок неоднократно критиковал в своих сообщениях администрацию Барака Обамы за поддержку оппозиционных сил в Сирии, которые воюют против режима Башара Асада. При этом, он оправдывал действия России, которая якобы борется против «Исламского государства». Хиллари Клинтон, которая тоже получила подозрительный пакет на прошлой неделе, он называл «хуже, чем терроризм».