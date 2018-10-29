В "Лестер Сити" подтвердили гибель владельца клуба в результате крушения вертолета

Футбольный клуб "Лестер Сити" выразил соболезнования родным и близким погибших.

В британском футбольном клубе "Лестер сити" подтвердили, что владелец клуба Вишай Шривадданапрабхи погиб в результате крушения вертолета вечером 27 октября.

Как отмечается в сообщении на сайте английского клуба, всего на борту было пять человек, в том числе владелец клуба. Всего они погибли. "Лестер Сити" выразил соболезнования родным и близким погибших.

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"С глубоким сожалением мы подтверждаем, что Вишай Шривадданапрабхи был среди тех, кто трагически погиб в субботу вечером, когда вертолет, перевозивший его и еще четырех человек, разбился за пределами стадиона "Кинг Пауэр". Никто из пяти человек, находившихся на борту, не выжил", - сказано в сообщении.

Напомним, в субботу вечером, 27 октября, в британском Лестере разбился вертолет владельца местного футбольного клуба "Лестер Сити", тайского бизнесмена Вишая Шривадданапрабхи. инцидент произошел неподалеку от стадиона команды после матча с "Вест Хэм Юнайтед".

Вертолет взлетел с территории стадиона через полчаса после окончания матча, и, как сообщают очевидцы, резко начал терять скорость, после чего разбился на автомобильной парковке и загорелся. По неподтвержденным данным, причиной аварии мог стать неисправный пропеллер.