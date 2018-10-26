РФ готовит новую агрессию: эксперт назвала причину крупнейших со времен "холодной войны" учений НАТО в Норвегии

Норвегия смогла убедить НАТО, что Россия реально хочет увеличить или расширить зону конфликта в Арктике, считает эксперт.

Россия собирается посягнуть на Норвегию из-за возможности, что открылись по добыче и транспортировке нефти в северном регионе.

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Об этом заявила эксперт по международным вопросам Ирина Верещук, передает «Обозреватель». Она уверена, что именно поэтому крупнейшие морские учения НАТО Trident Juncture решили проводить именно в Норвегии.

"Норвегия смогла убедить НАТО, что Россия реально хочет увеличить или расширить зону конфликта в Арктике, что не удивительно. Сейчас там действительно проблемы, поскольку из-за изменения климата и потепления открываются новые возможности по транспортировке нефти, которой там очень много", - сказала Верещук.

Она считает, что по этой причине официальный Осло обратился к НАТО и смог убедить своих союзников, что нужно продемонстрировать Кремлю, как НАТО будет вести себя в случае, если РФ захочет расшатывать ситуацию в Арктике.

"А Россия действительно этого хочет, потому что она отправила туда 23 новых кораблей, полностью модернизирует Северный флот. То есть это интересное направление для них и Норвегия тут действует на опережение", - подытожила эксперт.