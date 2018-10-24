Великобритания отменит визы для подозреваемых в убийстве журналиста Хашогги

Британия вслед за США запретит въезд подозреваемым в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Великобритания запретит въезд всем подозреваемым в причастности к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, передает DW.

Глава правительства Великобритании также сообщила, что проведет беседу с королем Саудовской Аравии Салманом, ведь установление обстоятельств того, что произошло, "остается насущным вопросом".

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По словам Мэй, министр внутренних дел Великобритании принимает меры, чтобы подозреваемые не смогли въехать на территорию Соединенного Королевства. "Если же эти лица имеют визы, эти визы будут отменены сегодня", - подчеркнула Мэй.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки тоже заявили, что отменяют визы для около двух десятков чиновников Саудовской Аравии, вероятно связанных с убийством журналиста Джамаля Хашогги. Госсекретарь США Майк Помпео уточнил, что это служащие "разведки, королевского суда, МИД и других министерств".