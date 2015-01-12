В Ватикане заявили, что не получали от спецслужб информации о возможном теракте

Об этом сообщают РИА Новости.

"Мы соблюдаем осторожность, однако не располагаем данными о какой-либо конкретной опасности", — заявил в понедельник журналистам глава службы печати Святого престола.

При этом Ломбарди призвал не поднимать панику и сообщил, что Святой престол получает необходимую информацию от спецслужб.

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Ранее разведка США и Израиля заявила, что располагает данными, что в Европу под видом туристов направились четверо террористов Исламского государства . Итальянская разведка подтвердила получение сообщений от Моссада и ЦРУ, в которых анализируются возможные сценарии, но при этом не указываются конкретные угрозы. Министр внутренних дел Италии Анжелино Альфано заявил, что нет "практических видимых признаков" подготовки возможных терактов на итальянской территории, хотя страна остается в зоне риска.