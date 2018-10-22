Певицу Аниту Цой срочно госпитализировали

Артистка пожаловалась на острую боль в области поясницы.

Российскую певицу Аниту Цой госпитализировали в Краснодарском крае.

Об этом сообщает "РИА Новости". "К великому сожалению, концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани переносятся. Я прошу прощения. Попала в больницу. Госпитализирована", — сообщила Цой.

Артистка пожаловалась на острую боль в области поясницы. Медики считают, что, возможно, это результат воспалительного процесса в организме.

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В ближайшее время певицу доставят в Москву. По словам врачей, Цой может понадобиться хирургическое вмешательство.

По словам концертного директора певицы у нее обострилась желчнокаменная болезнь, ей нужна операция.

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