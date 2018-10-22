Певицу Аниту Цой срочно госпитализировали
09:54, 22 октября 2018Мир
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Артистка пожаловалась на острую боль в области поясницы.
У певицы обострилась желчнокаменная болезнь / instagram.com/anitatsoy
Российскую певицу Аниту Цой госпитализировали в Краснодарском крае.
Об этом сообщает "РИА Новости". "К великому сожалению, концерты в Уфе, Набережных Челнах, в Самаре и Казани переносятся. Я прошу прощения. Попала в больницу. Госпитализирована", — сообщила Цой.
Артистка пожаловалась на острую боль в области поясницы. Медики считают, что, возможно, это результат воспалительного процесса в организме.
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В ближайшее время певицу доставят в Москву. По словам врачей, Цой может понадобиться хирургическое вмешательство.
По словам концертного директора певицы у нее обострилась желчнокаменная болезнь, ей нужна операция.
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