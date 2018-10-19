Названа причина смерти солиста группы "Нэнси"

"В больнице умер. Это было внезапно очень", - заявил гитарист группы.

Солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко, который умер в возрасте 31 года, скончался в клинике в результате внезапно развившейся болезни.

С таким заявлением выступил гитарист музыкального коллектива Алексей Цыплаков, передает MK.ru. «В больнице умер. Это было внезапно очень», — заявил музыкант.

Читайте такжеУмерла легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье (видео)

В пресс-службе группы журналистам сообщили, что его гибель не связана с несчастным случаем, однако отказались уточнить какие-либо детали смерти в столь молодом возрасте.

Как сообщалось, 18 октября скончался солист и сын основателя украинской группы "Нэнси" Анатолия Бондаренко Сергей. Ему был 31 год. Он пел в коллективе с 2007 года.