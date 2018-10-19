Названа причина смерти солиста группы "Нэнси"
09:38, 19 октября 2018Мир
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"В больнице умер. Это было внезапно очень", - заявил гитарист группы.
Вокалист скончался 18 октября / фото facebook.com/singer.nensi
Солист группы «Нэнси» Сергей Бондаренко, который умер в возрасте 31 года, скончался в клинике в результате внезапно развившейся болезни.
С таким заявлением выступил гитарист музыкального коллектива Алексей Цыплаков, передает MK.ru. «В больнице умер. Это было внезапно очень», — заявил музыкант.
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В пресс-службе группы журналистам сообщили, что его гибель не связана с несчастным случаем, однако отказались уточнить какие-либо детали смерти в столь молодом возрасте.
Как сообщалось, 18 октября скончался солист и сын основателя украинской группы "Нэнси" Анатолия Бондаренко Сергей. Ему был 31 год. Он пел в коллективе с 2007 года.
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