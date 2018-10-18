Тролли России подстрекали британцев голосовать за Brexit

Данные, которые обнародовал Twitter на этой неделе, это доказывают.

Обширная сеть российских троллей в Twitter проводила «скоординированную» кампанию для распространения сообщений в поддержку выхода из Евросоюза во время соответствующего референдума в Великобритании.

На это указывают новые данные социальной сети, пишет The Times. При этом, издание напоминает, что недавно Twitter опубликовал сообщения с тысяч страниц, связанных с Россией и Ираном за последние 10 лет. Эти данные позволяют оценить то, как социальную сеть пытались использовать для вмешательства в дела других стран и продвижения стратегических интересов Москвы.

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Аналитики Atlantic Council обнаружили, что в день голосования по Brexit фраза #ReasonsToLeaveEU (англ. – причины покинуть ЕС) была опубликована в Twitter 1102 раза. Главный аналитик центра Бен Ниммо сказал The Times, что это похоже на «скоординированные меры с целью сделать этот хэштег трендом».

Он также добавил, что в рамках кампании дезинформации после терактов в Британии распространялись исламофобские сообщения. При этом, они в основном использовались для поляризации общества в США.

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«Всего в сумме они опубликовали около 4 тысяч сообщений о Brexit. Но большая часть сообщений появилась после референдума», - пояснил Ниммо.

Он добавил, что кампания против Британии была не столь последовательной, как в случае с выборами США. Ведь там российские тролли атаковали демократов и Хиллари Клинтон на протяжении двух с половиной лет.