В Париже срочно закрываются еврейские магазины и рестораны - СМИ

По информации британского телеканала Sky News, после захвата заложников в магазине кошерных товаров в Париже по всей французской столице срочно закрываются еврейские магазины и рестораны, сообщает ТСН.ua.

В пятницу, 9 января, после захвата заложников в магазине кошерных товаров в Париже руководство многих еврейских магазинов и ресторане решило экстренно закрыть свои заведения из соображений безопасности.

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Об этом в прямом эфире сообщили журналисты телеканала Sky News. СМИ также сообщают, что полиция перекрыла несколько станций метро в районе Порт-де-Винсен, где произошел захват заложников.

Однако сами правоохранители опровергли данную информацию.