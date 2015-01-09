В Париже срочно закрываются еврейские магазины и рестораны - СМИ
После захвата заложников в магазине кошерных товаров руководство многих еврейских магазинов и ресторанов решило экстренно закрыть свои заведения из соображений безопасности.
По информации британского телеканала Sky News, после захвата заложников в магазине кошерных товаров в Париже по всей французской столице срочно закрываются еврейские магазины и рестораны, сообщает ТСН.ua.
В пятницу, 9 января, после захвата заложников в магазине кошерных товаров в Париже руководство многих еврейских магазинов и ресторане решило экстренно закрыть свои заведения из соображений безопасности.
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Об этом в прямом эфире сообщили журналисты телеканала Sky News. СМИ также сообщают, что полиция перекрыла несколько станций метро в районе Порт-де-Винсен, где произошел захват заложников.
Однако сами правоохранители опровергли данную информацию.