Business Insider: Морская пехота США отработает сценарий войны с Россией из шпионского романа

Американские военные отрепетируют отражение российской атаки на стратегическую базу в Исландии.

По сюжету популярного во времена Холодной войны романа Тома Клэнси «Красный шторм поднимается», СССР устроил дерзкую атаку на Исландию.

Советские войска уничтожили базу НАТО в городе Кеплавик, где базируются подразделения по борьбе против субмарин ВВС США. Однако, американской морской пехоте удалось отбить агрессию, осуществив десантную высадку в Исландии.

Хотя эти события были описаны в художественном романе, сценарий начала Третьей мировой войны Тома Клэнси не такой уж и надуманный. Более того, американские войска отрабатывают свои действия на случай, если он осуществится, пишет Business Insider.

Издание обращает внимание на планы армии США отрепетировать десантную высадку в Исландии, прежде чем отправиться на крупнейшие за десятилетие учения НАТО в Норвегии под названием Trident Juncture. Около двух тысяч морских пехотинцев и моряков начали 24-ю военно-морскую экспедицию на борту универсального штурмового корабля класса Wasp. Они направляются на крайний север НАТО для подготовки к репетиции амфибной атаки. Будет ли это сигналом альянса для России о способности и готовности защитить Исландию от российской агрессии?

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Во время пресс-конференции комендант морской пехоты генерал Роберт Неллер сказал, что он не будет спекулировать на том, как люди воспринимают запланированные маневры в рамках учений НАТО. Но он добавил, что Trident Juncture планировались в течение многих лет.

В 2014 году военный эксперт по вопросам СССР и России Филипп Питерсон опубликовал отчет для Департамента обороны США под названием «Северо-западный регион в операционной-стратегическом планировании Советского Союза». В нем эксперт подробно изложил то, как российские войска могут начать атаку против скандинавских стран, а также как НАТО отразить такое наступление. Питерсон в своем исследовании отмечал, что Исландия очень привлекательная цель для России и может быть захвачена так, как это описано в романе Клэнси.

«Имея дело с преимущественно ориентированной на море коалицией НАТО, которая остро зависит от контроля над морской линией связи, СССР без сомнения хотел бы захватить или нейтрализовать Исландию», - говорилось в отчете Питерсона.

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Оккупация Исландии стала бы крупной стратегической победой для российских войск, поскольку это открыло бы GIUK-проход для российских военных кораблей и субмарин в Атлантический океан. В книге Клэнси советский спецназ попал в Исландию, спрятавшись на торговом судне. Вскоре после этого воздушные силы СССР уничтожили небольшой контингент морских пехотинцев и самолетов в стране. Чтобы не позволить такому сценарию сбыться, Питерсон советует просто заранее усилить присутствие сил НАТО в Исландии.

Собственно, сейчас США воплощают планы по восстановлению некоторой старой инфраструктуры времен Холодной войны на базе в Кеплавике. Около 14 миллионов долларов выделено на новые ангары для самолетов P-8, которые специализируются на борьбе с субмаринами. Тем временем, около 40 тысяч солдат из десятков стран примут участие в учениях Trident Juncture в Норвегии.