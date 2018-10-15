На вокзале в Кельне обезвредили мужчину, захватившего заложницу
В центре Кельна в здании главного вокзала мужчина захватил в заложники женщину. Полиция провела спецоперацию по ее освобождению, пострадавшая получила легкие ранения.
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Об этом сообщается в микроблоге Twitter полиции земли Северный Рейн - Вестфалия.
Также стало известно, что преступник тяжело ранен, проводятся реанимационные мероприятия, отмечает Deutsche Welle.
Aktuelle Info zur #Geiselnahme am #BreslauerPlatz in #Köln:— Polizei NRW K (@polizei_nrw_k) 15 октября 2018 г.
Eine weibliche #Geisel ist leicht verletzt und wird aktuell versorgt.
Ранее сообщалось о мужчине, который взял в заложники женщину в помещении аптеки в здании главного кельнского вокзала. Вокзал был полностью эвакуирован, полиция через громкоговорители призывала прохожих не приближаться к зданию.
В связи с полицейской спецоперацией, которая проводилась, возникли нарушения в движении поездов. Часть перронов на вокзале была закрыта для входа. Также перекрывалась прилегающая к вокзалу территория со стороны площади Бреслауерплац. К вокзалу стянули полицейскую технику.
Ранее сообщалось, что в США мужчина взял в заложники детей и открыл огонь по полицейским.